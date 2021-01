Praxisärzte stellen „sehr viele Impfungen“ in Aussicht

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat eine hohe Zahl an Impfungen innerhalb kurzer Zeit in Arztpraxen in Aussicht gestellt. „Wir werden in absehbarer Zeit mehrere Impfstoffe einsetzen können, die sich auch in Praxen verimpfen lassen“, sagte Gassen der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Neben dem Impfstoff von Moderna gehöre dazu auch derjenige von Astrazeneca.

Impfpass, über dts Nachrichtenagentur

„Entscheidend wird in beiden Fällen sein, dass es genügend Mengen geben wird.“ Sobald dies gewährleistet sei, könnten die niedergelassenen Kollegen „sehr viele Impfungen in den Praxen in kurzer Zeit durchführen“, sagte Gassen.