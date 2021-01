Preise für Fitnessgeräte deutlich gestiegen

Die Preise für Fitnessgeräte sind in Deutschland im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen. Im Dezember erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 13,1 Prozent – und das trotz des zum 1. Juli 2020 gesunkenen Mehrwertsteuersatzes, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Zum Vergleich: Die Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex insgesamt lag im Dezember 2020 bei -0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Jogger, über dts Nachrichtenagentur

Wer trotz geschlossener Fitnessstudios weiter trainieren wollte, konnte Fitnessgeräte für zu Hause kaufen. Bereits während des ersten bundesweiten Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren die Preise für Heimtrainer, Laufband und Co ungewöhnlich stark nach oben geklettert. In den Sommermonaten gingen die Preise für Fitnessgeräte leicht zurück, lagen aber immer noch deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Im Jahresdurchschnitt 2020 lagen die Preise für Fitnessgeräte um 7,9 Prozent über dem Vorjahr. Insgesamt gehörten Heimtrainer wie beispielsweise Ergometer, Laufband, Crosstrainer oder Kraftbank bislang noch nicht zur Standardausstattung der privaten Haushalte in Deutschland. In rund 26 Prozent der privaten Haushalte stand am Jahresanfang 2020 mindestens eines dieser Heimtrainergeräte. In Haushalten, die in ihrem Eigentum wohnten, waren die Geräte mit einem Anteil von 36 Prozent am häufigsten zu finden.

Paarhaushalte ohne Kind waren mit einem Anteil von 34 Prozent mit diesen Geräten ausgestattet.