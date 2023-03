Premiumpartner erweitert Engagement bei den Augsburger Panthern

Die BOB’S Gastronomie- und Veranstaltungs-GmbH bleibt den Augsburger Panthern auch in der Saison 2023-24 als Premiumpartner erhalten. Dabei wurde das Engagement des Augsburger Kultgastronoms Stefan „Bob“ Meitinger nicht nur verlängert, sondern ligaunabhängig sogar erweitert.

Die größten Werbemaßnahmen von BOB’S Gastro werden weiterhin das Aufwärmtrikot sowie eine eigene Unternehmensloge sein. Dazu ziert das markante Firmenlogo zahlreiche weitere Werbeflächen im Curt-Frenzel-Stadion.

Größter Beliebtheit erfreut sich seit vielen Jahren auch BOB’S TERRASSE im CFS. Die sich über drei Ebenen erstreckende Eventfläche bietet 164 Sitzplätze und 100 Stehplätze, von denen aus man in den Genuss einer All Inclusive-Verpflegung mit wechselnden Gerichten und einem breiten Getränkeangebot kommt. Die durchschnittliche Auslastung der Terrasse lag in der Saison 2022-23 bei knapp 95 %.

Stefan „Bob“ Meitinger, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von BOB’S Gastro: „Gerade in diesen Zeiten möchten wir die Panther nicht nur im bisherigen Umfang unterstützen, sondern bei unserem Engagement noch eine Schippe drauflegen. Der Club liegt uns sehr am Herzen und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass wir bei einem möglichen Abstieg sofort wieder angreifen können und ein schlagkräftiges Team ins Rennen schicken.“

„Bob ist seit vielen Jahren mit viel Herzblut und Leidenschaft als Partner und Freund eng an unserer Seite, diese Verbundenheit kann auch eine mögliche Zukunft in der DEL2 nicht ändern. Wir sind Bob und seinem Team sehr dankbar für die große Unterstützung. Dass das Engagement sogar erweitert wird, ist ein starkes Zeichen“, so Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber.