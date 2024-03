Presse Augsburg hilft | Wir versteigern das Orginaltrikot von Augsburger Panther-Legende Trevelyan

Es war eine schwierige Saison für die Augsburger Panther. Ein Mann aber stach heraus, er setzte Highlights: TJ Trevelyan. Presse Augsburg versteigert jetzt ein besonderes Trikot des Rekordtorschützen.

Die Augsburger Panther stehen als sportlicher Absteiger aus der DEL fest und doch gab es einen Grund zu feiern: Der inzwischen 40-jährige Thomas Jordan Trevelyan kürte sich zum DEL-Rekordtorschützen der Schwaben. 145 Treffer stehen nun auf seinem Konto und damit einer mehr, als sie Clublegende Duanne Moeser erzielt hatte. Seit 2011 spielt der Kanadier mit deutschem Pass für den AEV, ob er noch einmal die Chance bekommt sein Torekonto im Oberhaus aufzustocken hängt vor allem vom Ausgang in der DEL2 ab. So oder so ist der „treue TJ“ eine Panther-Legende.

Das Retrotriktot ist legendär

Legendär ist auch das Design des diesjährigen Jerseys der Retro-Games. Entstanden ist dieses besondere Trikot in Zusammenarbeit zwischen Sponsor IBGeiger² GmbH, dem Fanprojekt AEVtrikots.de und den Panthern. Das Logo von IBGeiger² ziert dabei, wie schon in den vohegehenden Jahen, nur äußerst dezent die Vorderseite der Trikots. Ähnlich wie die DEL begeht die IBGeiger² Beratende Ingenieure GmbH in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Als regional verwurzeltes Unternehmen ist die IBGeiger² Beratende Ingenieure GmbH seit über 50 Jahren im Bereich der Tragwerksplanung tätig. Den mehr als herausfordernden Entwicklungen in der Baubranche trotzend, setzte die Ingenieurgesellschaft anlässlich des 50-jährigen Bestehens die Partnerschaft mit den Augsburger Panthern auch in schwierigen Zeiten fort.

Schon seit mehreren Jahren gehört das Traditionsbüro zu den großen Förderern im schwäbischen Eishockey. Nicht nur die Panther, sondern auch der Nachwuchs und unterklassige Teams profitierten schon von der Förderung von Dipl.-Ing. (FH), M.Eng. Ulrich Geiger und seinem Team. Nun stellt er eines diese Trikots für den guten Zweck zu Verfügung.

Presse Augsburg und die IB Geiger² Beratende Ingenieure GmbH versteigern ein echtes Unikat, das im Retro-Spiel getragene Trikot des AEV-Rekordtorschützen TJ Trevelyan

So können Sie mitbieten:

Senden Sie ein Gebot mit dem Betreff „Trevelyan-Trikot“ an redaktion@presse-augsburg.de. Das aktuelle Höchstgebot wird in diesem Beitrag mindestens einmal täglich neu veröffentlicht.

Das Mindestgebot liegt bei 187,80 Euro.

Der Erlös der Aktion geht zu 100% an die Duanne Moeser – Patenschaft 7xSieben

Die Aktion läuft bis 24. März 2024 + 4 Tage (=28. März 2024) 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Übergabe erfolgt nach Vereinbarung durch die IB Geiger² Beratende Ingenieure GmbH.