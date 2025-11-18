Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Prien will Vorbereitungen für möglichen Zivildienst treffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will auf eine mögliche Wiedereinführung des Zivildienstes vorbereitet sein – und plant dafür ein Treffen mit Fachleuten.

Prien Will Vorbereitungen Für Möglichen Zivildienst TreffenSanitäterin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Solange es keine Reaktivierung der Wehrpflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum Zivildienst”, sagte ein Ministeriumssprecher der “Rheinischen Post” (Dienstag). “Aber natürlich machen wir uns vorsorglich organisatorische Gedanken, um vorbereitet zu sein.”

Er kündigte an: “Deshalb haben wir für Anfang Dezember viele verbandliche Akteure, die entweder bis 2011 Zivildienststellen angeboten hatten oder das vielleicht künftig überlegen könnten, zu einem ersten Gedankenaustausch eingeladen.”

Im Verantwortungsbereich der Ministerin liegen die Freiwilligendienste. Die könnten künftig eine wichtigere Rolle spielen, da es in der Wehrdienstdebatte auch Vorschläge für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr gibt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

