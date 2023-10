Proalästinensische Demonstration in Erlangen endet mit Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Am frühen Freitagabend fand in der Innenstadt von Erlangen eine pro-palästinensische Demonstration statt. Etwa 500 Personen nahmen in der Spitze an der Kundgebung teil, welche auf dem Schloßplatz stattfand. Die Polizei zählte rund 500 Versammlungsteilnehmer.

Während der Kundgebung fiel den Einsatzkräften ein Schild auf, welches einen Holocaust-Vergleich enthielt. Die verantwortliche Person wurde identifiziert und ein Strafverfahren gegen sie wegen des Verdachts auf Volksverhetzung eingeleitet. Die Beamten haben ein Schild sowie ein weiteres mit ähnlichem Inhalt beschlagnahmt.

Kurz nach dem Ende der Versammlung hat ein 17-Jähriger, der zuvor unter den Teilnehmern war, auf dem Schloßplatz Feuerwerk abgebrannt. Es wurde niemand verletzt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet,

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sowie das USK und die 2. Einsatzhundertschaft Mittelfranken waren am begleitenden Polizeieinsatz beteiligt waren.