Probewählen auch für die Kreistagswahl Landsberg möglich

Am 15. März 2020 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Diese Wahl ist sicherlich die komplizierteste, die es in Bayern gibt. Im Landkreis Landsberg am Lech werden am Wahlsonntag der Landrat, 29 BürgermeisterInnen, die Stadt-, Markt- und Gemeinderäte, und nicht zuletzt der Kreistag gewählt.

Für den Kreistag des Landkreises Landsberg am Lech stellen sich insgesamt 451 Kandidaten/Innen zur Wahl. Zu vergeben sind 60 Sitze. Dabei hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie es Sitze zu verteilen gibt, also 60. Ein Wähler kann nun einfach eine Liste ankreuzen, dann gehen alle seine Stimmen an diese Partei oder Wähler-gruppe. Er/Sie darf aber auch Kandidaten mehrerer Listen ankreuzen, darf einzel-nen Kandidaten mehrere Stimmen geben, nämlich bis zu drei.

mehr: Kommunalwahl in Landsberg | Probewählen mit dem interaktiven Musterstimmzettel

Dazu hat das Landratsamt Landsberg am Lech einen interaktiven Probestimmzettel für die Wahl zum Kreistag veröffentlicht. Dabei wird auch sofort angezeigt, ob der Stimmzettel gültig wäre.

www.landkreis-landsberg.de