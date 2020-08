Produktion von alkoholfreiem Bier deutlich gestiegen

Die Produktion von alkoholfreiem Bier ist in Deutschland in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2019 wurden gut 4,2 Millionen Hektoliter alkoholfreies Bier produziert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Damit hat sich die zum Absatz bestimmte Produktionsmenge seit 2009 fast verdoppelt (+97 Prozent).

Biertrinker, über dts Nachrichtenagentur

Auch zuletzt stieg die produzierte Menge: Im ersten Quartal 2020 wurden mit gut 947.000 Hektolitern acht Prozent mehr produziert als im Vorjahreszeitraum (gut 875.000 Hektoliter). Im vergangenen Jahr stellten 75 Unternehmen in Deutschland alkoholfreies Bier, also Bier mit maximal 0,5 Volumenprozent Alkohol her, so die Statistiker weiter. Insgesamt lag der Produktionswert des alkoholfreien Hopfengetränks bei 361 Millionen Euro – 164 Prozent mehr als im Jahr 2009 (136 Millionen Euro).

Niedrigprozentiger als Bier aber nicht gänzlich alkoholfrei sind Biermischgetränke wie etwa Radler, Colabier und andere. Zwar wurden hiervon im Jahr 2019 mit 4,3 Millionen Hektolitern etwas mehr produziert als vom alkoholfreien Bier, im Zehnjahresvergleich fällt der Anstieg mit einem Plus von gut 30 Prozent jedoch deutlicher geringer aus als beim alkoholfreien Bier.