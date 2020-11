Folgendes Lebensmittel bzw. Produkt ist laut dem Portal www.lebensmittelwarnung.de aktuell von einer Rückrufaktion betroffen:

Produktbezeichnung:

Atkins Low Carb Living Multi Seed Bread Mix with Protein

Typ:

Lebensmittel

Hersteller (Inverkehrbringer):

Atkins Nutritionals, Inc., 1050 17th Street, Suite 1000, Denver, Colorado 80265, USA

Grund der Warnung:

zu hoher Gehalt an Ethylenoxid in Sesamsamen der Backmischung

Betroffene Länder:

Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz

Quelle: https://www.lebensmittelwarnung.de/