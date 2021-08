Produktrückruf | Beliebte Eiscreme-Produkte zurückgerufen

Produktrückruf: Betroffen sind bestimmte EISCREME-PRODUKTE der Marken SNICKERS®, BOUNTY®, TWIX® und M&M’S®.

„Wir wurden von einem Lieferanten über Spuren von Ethylenoxid (ETO) in einer für unsere Eiscremefabrik in Frankreich gelieferten Produktzutat informiert. Der Verzehr der betroffenen Produkte ist nicht schädlich: Wir verwenden nur eine sehr geringe Menge der Zutat (Johannisbrotkernmehl) in unseren Eiscreme-Rezepturen. Daher ist der Gehalt an ETO in den fertigen Eiscreme-Produkten minimal.

Johannisbrotkernmehl macht weniger als ein halbes Prozent der Eis-Rezepturen der betroffenen Eis-Produkte aus. Der mögliche Anteil von ETO im fertigen Eis-Produkt liegt damit bei wenigen Teilchen pro Milliarde. Diese geringe Konzentration stellt kein Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher dar.

Nach einer umfassenden Untersuchung haben wir für Deutschland zunächst entschieden, die Produkte nicht aus dem Verkauf zu nehmen, da die betroffenen Eiscreme-Produkte sicher für den Verzehr sind.

Als Unternehmen folgen wir in jedem EU-Mitgliedsland der Empfehlung der jeweils verantwortlichen Behörde. Für Deutschland liegt bisher keine einheitliche Bewertung der zuständigen Behörden der 16 Bundesländer vor, deren Einschätzung hier maßgeblich ist.

Um der Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu begegnen, haben wir entschieden, dass ein freiwilliger Rückruf der Produkte die beste Vorgehensweise ist.

Die betroffenen Produkte werden entsprechend seit heute aus dem Handel zurückgerufen. Wir werden zeitnah mit der Auslieferung neuer Ware beginnen.“, so Mars-Deutschland in einer Mitteilung.

Vom Rückruf betroffene Eis-Produkte:

Der Produktrückruf in Deutschland betrifft die nachfolgend aufgeführten Eis-Produkte der Marken SNICKERS®, BOUNTY®, TWIX® und M&M’S® mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHDs).

Keine anderen als die genannten Eis-Marken mit den entsprechenden Produktbeschreibungen und MHDs sind davon betroffen.

SNICKERS Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159344081

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 30.11.2022; 31.01.2023; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

SNICKERS Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159460873

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 30.11.2022; 31.12.2022; 31.01.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

SNICKERS CRISP Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159526074

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30.11.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

SNICKERS CRISP Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159526128

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30.11.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

SNICKERS WHITE Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159509626

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023

SNICKERS WHITE Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159509664

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.12.2022; 28.02.2023

BOUNTY Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159483056

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.2022; 31.03.2022; 30.04.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

BOUNTY Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159483032

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.2022; 30.04.2022; 31.10.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

TWIX Ice cream bar, 6-Pack Box

EAN/ GTIN: 5000159484688

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.10.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023

TWIX Ice cream bar, Single

EAN/ GTIN: 5000159484633

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.03.2022; 30.04.2022; 31.12.2022; 28.02.2023; 30.04.2023

M&M’s choco Ice cream stick Stieleis, Single

EAN/ GTIN: 5000159509367

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.01.2023

M&M’s peanut Ice cream Stieleis, Single

EAN/ GTIN: 5000159509343

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.08.2021; 31.10.2021; 31.05.2022; 31.07.2022

Hinweis für Verbraucherinnen und Verbraucher

Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein betroffenes Produkt gekauft und noch vorrätig haben, können sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung samt MHD an unseren Verbraucherservice wenden: www.mars.de/kontakt