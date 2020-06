Folgendes Lebensmittel bzw. Produkt ist laut dem Portal www.lebensmittelwarnung.de aktuell von einer Rückrufaktion betroffen:

Produktbezeichnung:

MORE Führleine elegance, sw 2m, 6mm (1104289)

Typ:

Bedarfsgegenstände

Hersteller (Inverkehrbringer):

MORE for Cats and Dogs, Westpreußenstr. 32-38, 47809 Krefeld

Vertrieb über Filialen der Fa. Fressnapf Holding SE

Grund der Warnung:

Erhöhter Chrom VI Gehalt

Betroffene Länder:

Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen

Quelle: https://www.lebensmittelwarnung.de/