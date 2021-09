Prof. Dr. Rohrmair weitere fünf Jahre Präsident der Hochschule Augsburg

Prof. Dr. Gordon Rohrmair bleibt Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaft (HaW) Augsburg. Heute überreichte Wissenschaftsminister Bernd Sibler in München die Urkunde zur erneuten Ernennung.

„Ich freue mich, dass Prof. Rohrmair vom Hochschulrat in seinem Amt einstimmig bestätigt wurde. Zu diesem eindeutigen Vertrauensbeweis gratuliere ich ihm ganz herzlich. Unter seiner Leitung ist die HaW Augsburg nicht nur gewachsen, sondern hat sich an entscheidender Stelle hervorragend weiterentwickelt. Prof. Rohrmair beweist ein Gespür für die Themen der Zukunft und gestaltet mit Entschlossenheit und Empathie sowie Weitblick und Umsicht sowohl die schwäbische als auch die bayerische Hochschullandschaft entscheidend mit“, betonte Wissenschaftsminister Bernd Sibler im Rahmen der Urkundenübergabe.

Die HaW Augsburg engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich einer zukunftsgewandten, innovativen und digitalen Lehre. Gerade in den letzten drei Semestern der Pandemie stellte sie ihre Kompetenz in diesem Bereich eindrucksvoll unter Beweis. Mit zahlreichen Best-Practice Beispielen, wie einem mobilen E-Learning-Studio, das Dozentinnen und Dozenten flexibel nutzen können oder einem virtuellen Labor für Computertechnik, gelang es der HaW Augsburg auch Praxisveranstaltungen praktikabel und gewinnbringend in den virtuellen Raum zu verlegen. „Mit der Gratulation zur Wiederwahl verbinde ich deshalb ausdrücklich meinen Dank für Ihre bisher mit großem persönlichen Einsatz verbundene Arbeit. Ich habe keinen Zweifel, dass die kontinuierliche Erfolgsgeschichte der Hochschule Augsburg weiter fortgeschrieben wird“, erklärte der Minister. Im Rahmen der Hightech Agenda Bayern wird die Innovationskraft des Hochschulstandorts Augsburg auch von der Staatsregierung weiter unterstützt. Neben zahlreichen neuen Stellen und Studienplätzen wird in Augsburg ein KI-Produktionsnetzwerk aufgebaut, in dem KI-Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette verschiedener Produkte eine bedeutende Rolle spielen.

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, alter und neuer Präsident, sagte anlässlich seiner Ernennung: „Wir haben an der Hochschule Augsburg einen Entwicklungsprozess in Gang gebracht, den ich nun mit aller Kraft fortsetzen werde. Mit unserem Zukunftskonzept gP_2025 investieren wir in neue Studiengänge, die im Wirtschaftsraum Augsburg und in der Region Nordschwaben dringend gefragt sind. Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag, um dem Fachkräftebedarf im Bereich der Digitalisierung interdisziplinär zu begegnen. Unsere neuen Bachelorstudiengänge ‚Wirtschaftspsychologie‘ mit dem Schwerpunkt Arbeitswelt 4.0 und ‚International Information Systems‘ starten jetzt zum Wintersemester. Im kommenden Jahr folgt der ‚Digitale Baumeister‘. In Studium und Lehre decken wir so die wichtigen High-Tech-Felder ab und verbinden sie auch mit den Fragen der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz.“

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair war seit 2010 Vizepräsident der HaW Augsburg und wurde Ende 2015 im Alter von 39 Jahren zu einem der jüngsten Hochschulpräsidenten Deutschlands gewählt. Seine erste Amtszeit begann im Oktober 2016. Prof. Rohrmair ist Mitglied im Lenkungsrat des Bayerischen Wissenschaftsforums BayWISS.