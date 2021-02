Prof. Dr. Uta M. Feser weitere 5 Jahre an der Spitze der Hochschule Neu-Ulm

Prof. Dr. Uta M. Feser hat heute in München aus den Händen von Wissenschaftsminister Bernd Sibler die Ernennungsurkunde für ihre vierte Amtszeit an der Spitze der Hochschule Neu-Ulm (HNU) erhalten.

Der Minister betonte: „Frau Professorin Feser hat die Hochschule Neu-Ulm während der vergangenen 15 Jahre als Präsidentin umsichtig, klug und mit klarem Blick nach vorne geleitet. Aus dem Weg, den sie eingeschlagen hat, spricht Zielstrebigkeit und Zukunftssinn. Sie hat die Hochschule in verschiedenster Hinsicht ausgebaut, ihr Profil weiterentwickelt und geschärft. Die HNU ist ein hochgeschätzter Partner in der Region, eine feste Größe in der bayerischen Hochschullandschaft und fest in internationale Netzwerke eingebunden. Ich freue mich sehr, dass Frau Präsidentin Feser ihre erfolgreiche Arbeit und den überzeugenden, eingeschlagenen Kurs während ihrer vierten Amtszeit fortsetzen wird. Alles Gute für die nächsten fünf Jahre!“

Prof. Dr. Feser erklärte: „Herzlichen Dank an unseren Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Durch die Wiederwahl und die erneute Ernennung fühle ich mich in meinem Bestreben für die Weiterentwicklung der HNU bestätigt. Insbesondere in der aktuellen Zeit bewährt sich die Unternehmenskultur, die wir an der HNU leben: modern, innovativ, digital-flexibel und nachhaltig. Ich freue mich darauf, mich weiterhin dafür einzusetzen, den Studienort Neu-Ulm voranzubringen und die Attraktivität der Hochschule für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie für potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stärken. In den nächsten Jahren werden wir das Profil der HNU kontinuierlich schärfen und die Qualität der Leistungen sowie ihre Innovationskraft auf allen Ebenen stärken. Dies erstreckt sich auf alle unsere Kernbereiche wie Lehre, Weiterbildung, Forschung und Transfer ebenso wie auf den Ausbau des Schwerpunktes Entrepreneurship und Gründung mit Unterstützung unseres Verbundprojektes StartupSüd.”

Prof. Dr. Uta M. Feser wurde erstmals im Jahr 2006 zur Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm gewählt. Während ihrer drei Amtsperioden hat sich die Zahl der Studentinnen und Studenten von knapp 2.000 auf rund 4.000 verdoppelt. Das Angebot an Studiengängen ist kontinuierlich auf 13 Bachelor- und 7 Masterstudiengänge angewachsen. Zuletzt starteten im Sommersemester 2020 die neuen Bachelor-Studiengänge Wirtschaftspsychologie und Physician Assistant. Mit ihren Amtszeiten ist insbesondere auch der räumliche Ausbau der HNU verbunden. 2008 konnte ein repräsentativer Neubau mit einer Nutzfläche von rund 6.500 m² bezogen werden. Seit 2018 wird dieser durch einen weiteren Neubau mit rund 3.900 m² ergänzt. Da auch die Anmietungen der HNU räumlich nahe gelegen sind, hat Präsidentin Feser die HNU zu einer Campus-Hochschule weiterentwickelt. 2020 eröffnete die Hochschule zudem ein Technologietransferzentrum in Günzburg für Big Data basiertes Marketing.

Die nächsten Jahre stehen im Zeichen einer Schärfung des Profils der HNU. Neben der Stärkung von Entrepreneurship und Forschung steht insbesondere der weitere Ausbau des Studienangebots der HNU im Fokus und damit verbunden die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheits- und Informatikbereich in der Region.