Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt einer Prognose des Senders France 2 zufolge Emmanuel Macron vorn. Dahinter folgt Marine Le Pen. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen treten am 24. April in einer Stichwahl gegeneinander an.

