Augsburg – Die Augsburger Plattform rette-deinen-lieblingsladen.de wächst weiter und ist mitt- lerweile bundesweit aktiv. Den etwa 130 Läden und Kleingewerbetreibenden auf der Plattform konnten zwei Wochen nach Start der Initiative schon knapp 40.000,00 € ausgezahlt werden. Auch Presse Augsburg unterstützt das Projekt.

Was als lokale Initiative in Augsburg gestartet war, ist innerhalb kürzester Zeit stark angewach- sen. „Wir erkennen in der Gesellschaft einen starken Willen, dem Kleingewerbe in den Städten durch die Corona-Krise zu helfen. Es ist wirklich toll zu sehen, wie die Menschen nicht nur in Augsburg in dieser Zeit zusammenhalten und solidarisch handeln“ sagt Kajetan Mischok, der In- itiator der Plattform.

Klar sei dabei, dass die Plattform am Ende nur einen kleinen Beitrag leisten kann, um den Läden zu helfen. „Wir werden hier nicht im Alleingang die Läden vor dem Untergang retten können. Wichtig ist es uns, ein Zeichen der Solidarität mit den Läden zu setzen, in denen wir sonst ein und aus gehen. Sie sind einfach wichtige Bestandteile unserer Innenstadt und bedeuten somit für uns Lebensqualität“, so Mischok.

Zusammen mit einem ganzen Projekt-Team der Firma Mischok hat er das Projekt auf die Beine gestellt. Die Idee ist, dass Läden und kleine Gewerbe auf der Plattform Gutscheine verkaufen. Einzelpersonen können auf diese Art ihren Lieblingsladen schnell und unkompliziert unterstüt- zen. Die Gutscheinkäufe sorgen für anhaltende Liquidität bei den Unternehmen, die so ihre lau- fenden Kosten in Zeiten der Schließungen durch die Corona-Krise weiter bedienen können.

Für die Käufer der Gutscheine geht aber kein Geld verloren. Es handelt sich nicht um eine Spen- de, vielmehr können die Gutscheine in vollem Maße eingelöst werden, sobald die Läden wieder geöffnet haben.