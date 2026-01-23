type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Promillegrenze für Radfahrer: Union will Verschärfung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Union hält eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer für zwingend notwendig und fordert zugleich höhere Bußgelder.

Zwei Männer auf Fahrrad (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Verkehrspolitiker Christoph Ploß (CDU) sagte der “Rheinischen Post” (Samstag): “Es darf nicht sein, dass man ohne Konsequenzen sturzbetrunken mit dem Rad herumfahren kann.”

Ploß ergänzte: “Denn dabei werden vor allem Fußgänger, aber auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Promillegrenze für Radfahrer sollte deutlich gesenkt werden.”

Darüber hinaus sagte Ploß, dass auch die Strafen für Trunkenheit auf dem Rad verschärft werden müssten. “Die Bußgelder für betrunkene Rambo-Radler sollten erhöht werden”, sagte das Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestages.

Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates spricht sich eine Mehrheit für eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer aus.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel