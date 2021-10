„Prominenter“ bringt Frau aus dem Landkreis Donau-Ries um viel Geld

Eine 49-Jährige zeigte am Montag (18.10.2021) eine recht kuriose Betrugsgeschichte bei der Polizei an. Zuvor war die Frau von einer ihr unbekannten Person über Instagram angeschrieben worden, welche sich im Profil als ein sehr bekannter 43-jähriger deutscher Pop-Musiker, Songwriter und Produzent ausgab.

Es entwickelte sich eine ausgiebige Kommunikation über mehrere Messenger-Dienste. In diesen Nachrichten gestand der angebliche „Promi“ der 49-Jährigen, dass er sich in sie verliebt habe und ihr 100.000 Euro zukommen lassen wolle. Das angebliche Management des „Künstlers“ kontaktierte die Frau daraufhin wenig später und forderte 10.500 Euro Bearbeitungsgebühr für die beabsichtigte Schenkung. Die Frau überwies die Summe umgehend auf ein deutsches Bankkonto. Anschließend sollten nochmals 16.000 Euro angewiesen werden, was die Geschädigte nun aber stutzig werden ließ, zumal in der Angelegenheit nie ein persönliches Gespräch mittels Stimme erfolgt war. Eine Recherche bestätigte den Betrugsverdacht, weshalb nun Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion gegen Unbekannt ermitteln.