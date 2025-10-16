Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Prostituierte und Begleiter wegen Raub und Körperverletzung in Hallstadt festgenommen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Prostituierte und Begleiter wegen Raub und Körperverletzung in Hallstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich in Hallstadt im Landkreis Bamberg ein Überfall auf einen Freier, bei dem eine 24-jährige Prostituierte und ihre zwei Begleiter involviert waren. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg leiteten umgehend Ermittlungen ein.

Angriff und Raub in Hallstadt

Gegen 23.30 Uhr traf die bulgarische Prostituierte zusammen mit ihren Begleitern, zwei Bulgaren im Alter von 26 und 27 Jahren, am vereinbarten Treffpunkt in Hallstadt ein. Bevor es zu einer Dienstleistung kam, forderte das Trio eine Barzahlung im Voraus. Der 23-jährige Freier weigerte sich, woraufhin die drei Verdächtigen ihn körperlich attackierten.

Flucht und Festnahme der Tatverdächtigen

Die Täter schlugen dem Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht und entrissen ihm die Jacke, in der sich etwa 50 Euro befanden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Schnelle Aufklärung durch die Ermittlungsbehörden

Am nächsten Tag gelang es der Kriminalpolizei Bamberg, die drei Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung erließ. Das Trio ist nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten untergebracht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...

Neueste Artikel