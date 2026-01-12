Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Protestwelle: Iran bestellt europäische Diplomaten ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das iranische Außenministerium hat im Zuge der andauernden Protestwelle die diplomatischen Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens einbestellt.

Anti-Iran-Protest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das berichtet das iranische Staatsfernsehen am Montag unter Berufung auf eine Erklärung des Ministeriums. Demnach seien die Botschafter beziehungsweise Geschäftsträger der Länder am Montagmorgen von den iranischen Behörden einbestellt worden, die diesen Ländern öffentliche Unterstützung für die iranischen Demonstranten vorwerfen.

Die Proteste im Iran hatten vor rund zwei Wochen begonnen und richteten sich zunächst gegen die prekäre wirtschaftliche Lage der Bevölkerung. Mittlerweile haben sie sich zu Massendemonstrationen gegen die Führung in Teheran ausgeweitet. Nach Angaben der Organisation Iran Human Rights wurden bis Sonntag mindestens 192 Menschen bei den Protesten getötet. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher sein.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel