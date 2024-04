Prozess gegen Mitglied von Schockanrufer-Bande beginnt im Mai in Augsburg

Die 15. Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Martina Neuhierl hat eine Anklage der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen einen „Logistiker“ einer aus Polen agierenden sogenannten Schockanrufer-Bande zur Hauptverhandlung zugelassen und zunächst 12 Hauptverhandlungstage angesetzt.



Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft dem Angeklagten banden- und gewerbsmäßigen Betrug in zehn Fällen sowie versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrug in zwei Fällen vor und beziffert den Gesamtschaden mit rd. 200.000 Euro.

Schockanrufe laufen weitgehend nach dem gleichen Muster ab: Die Täter suchen in Telefonbüchern nach älterklingenden Vornamen und geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie schildern einen Verkehrsunfall naher Angehöriger, meist der Kinder des Opfers, bei dem mindestens eine Person lebensgefährlich verletzt sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird das Telefonat häufig an einen weiteren Mittäter übergeben.

Dieser gibt sich als vermeintlicher Angehöriger aus und weint bitterlich ins Telefon und schildert seine Verzweiflung. Bevor weitere Rückfragen gestellt werden können, wird das Telefonat vomPolizeibeamten weitergeführt. Durch die geschickte Gesprächsführung werden durch die Forderung einer Kaution in bestimmter Höhe, die Vermögensverhältnisse der Opfer erfragt. Zum Schluss soll die am Telefon vereinbarte Kaution einem Polizisten übergeben werden.

Der sich seit Anfang Juni 2023 in Untersuchungshaft befindliche Angeklagte war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Teil einer solchen Schockanrufer-Bande. Er soll insbesondere die in der Nähe der geplanten Übergabe ansässigen Abholer über in Kürze erfolgender Geldübergaben informiert haben. Zudem teilte er Ort und Zeitpunkt der Übergaben mit und hatte Sorge zu tragen, dass die Tatbeute an Bandenmitglieder weitergegeben wurde. Der Angeklagte selbst soll auch neue Abholer rekrutiert haben. Ebenso sei es seine Aufgabe gewesen, etwaige Zeugen und Mitwisser von Taten mittels Drohungen davon abzuhalten, Angaben gegenüber Ermittlungsbehörden zu machen.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg legt dem Angeklagten darüber hinaus zur Last, durch mehrere Taten in den Jahren 2022 und 2023 von Tschechien bzw. Polen insgesamt rd. 1,6 Kilogramm Kokain sowie rd. 1,3 Kilogramm MDMA (Ecstasy) und 500 Gramm Marihuana nach Deutschland verbracht zu haben