Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg startet am 10. November

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 10. November beginnen. Das geht aus der sitzungspolizeilichen Anordnung des Landgerichts Magdeburg hervor, wie der “Spiegel” schreibt. Zwischenzeitlich hatte ein Beginn noch im Oktober im Raum gestanden.

Prozess Gegen Todesfahrer Von Magdeburg Startet Am 10. NovemberAnschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der aus Saudi-Arabien stammende Arzt Taleb Al Abdulmohsen war am 20. Dezember 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Dabei tötete er einen neunjährigen Jungen und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren, mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.

Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg soll Abdulmohsen aus “Unzufriedenheit und Frustration” gehandelt haben. Sie wirft ihm unter anderem sechsfachen Mord vor.

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Prozess sind nach “Spiegel”-Informationen streng. Demnach ordnete das Magdeburger Landgericht an, dass Abdulmohsen an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal geführt wird. Die Fußfesseln muss er auch während der Verhandlung tragen. Zudem sollen ihn stets mindestens zwei Justizwachtmeister bewachen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...

Neueste Artikel