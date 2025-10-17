Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Prozess zu Magdeburg-Anschlag soll am 10. November starten

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 10. November starten. Das teilte das Landgericht Magdeburg am Freitag mit.

Prozess Zu Magdeburg-Anschlag Soll Am 10. November StartenAnschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund ist die Anklage durch die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg gegen den 50-jährigen Attentäter aus Saudi-Arabien, der am 20. Dezember 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast war und dabei zahlreiche Menschen erfasst hatte.

Laut Anklage soll der Mann mit einem leistungsstarken BMW X3 über den stark besuchten Weihnachtsmarkt gefahren sein und dabei insgesamt 344 Personen geschädigt haben. Sechs Personen, darunter fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren sowie ein neunjähriger Junge, wurden getötet. Zudem wird ihm versuchter Mord an weiteren 338 Personen sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeschuldigte die Tat über mehrere Wochen geplant haben soll. Er handelte nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus Unzufriedenheit über den Verlauf einer zivilrechtlichen Streitigkeit und wollte eine möglichst große Anzahl von Menschen töten. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte über 400 Zeugen und zahlreiche Beweismittel in die Anklage aufgenommen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

