Psychisch belasteter 66-Jähriger aus Bad Königshofen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

Seit Freitagabend wird in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld ein 66-jähriger Mann vermisst, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei Bad Neustadt setzt alles daran, den Vermissten ausfindig zu machen, und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Vermisster verließ Wohnung am Freitagabend

Der Vermisste, Detlev Kälber, verließ am Freitag gegen 20:30 Uhr seine Wohnung in der Senefeldstraße. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er ist mit einem VW Tiguan unterwegs, der das amtliche Kennzeichen HBN-CD666 trägt. Über seine Kleidung liegen keine genauen Informationen vor.

Polizei sucht Hinweise zum Aufenthaltsort

Angesichts der Vermutung, dass sich Detlev Kälber in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, bittet die Polizei dringend um Hinweise. Wer Informationen über seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.