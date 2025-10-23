Psychisch erkrankter Mann stoppt Flugzeugstart in Nürnberg

Am Mittwochabend, dem 22. Oktober 2025, musste der geplante Start eines Linienflugzeugs am Albrecht Dürer Airport in Nürnberg abgebrochen werden. Grund dafür war ein psychisch erkrankter Mann, der sich den Anweisungen des Flugpersonals widersetzte.

Passagier stört Flugvorbereitungen

Um 18:45 Uhr informierte der Pilot eines Linienflugzeugs den Tower, dass er den geplanten Start nicht durchführen könne. Der Grund dafür war ein Passagier, der sich weigerte, seinen Sitzplatz einzunehmen und wiederholt an die Tür des Cockpits klopfte. Zeugen berichteten zudem, dass der Mann lautstark in arabischer Sprache redete.

Polizei greift ein

Eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen wurde alarmiert und nahm den 30-jährigen syrischen Mann in Gewahrsam. Der Mann verhielt sich kooperativ. Die Beamten stellten fest, dass er an einer diagnostizierten psychischen Erkrankung litt und seine Medikation nicht oder nicht korrekt eingenommen hatte.

Verfahren eingeleitet

Es wurde keine vorsätzlich begangene Straftat festgestellt. Dennoch leitete die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz ein.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl