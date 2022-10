„Mir dreht es den Magen um“, „Das bereitet mir Kopfzerbrechen“ – Sprichwörter, die deutlich machen, dass unsere Psyche manchmal durch körperliche Empfindungen zeigt, dass es ihr nicht gut geht.

Weiten sich die körperlichen Empfindungen zu körperlichen Beschwerden aus, dann spricht man von einem psychosomatischen Krankheitsbild. Hierbei können die körperlichen Beschwerden eine Ursache in seelischen oder emotionalen Belastungen haben, wie zum Beispiel in anhaltenden Konflikten im schulischen, sozialen oder familiären Umfeld. Andersherum können aber auch aus chronischen Erkrankungen seelische Belastungen entstehen.

Daher betrachten und behandeln wir in der Psychosomatik den ganzen Menschen mit seinen körperlichen Beschwerden, seinen seelischen Belastungen und seinen Herausforderungen im sozialen Umfeld. Alle diese Komponenten hängen nämlich untrennbar miteinander zusammen und werden bei uns gleichwertig berücksichtigt.

Gerade Kinder und Jugendliche sind in unserer heutigen Zeit zahlreichen seelischen und emotionalen Belastungen ausgesetzt. Viele Kinder und Jugendliche sehen sich zwischen den Zwängen aus Schule, Leistungsdruck, Zukunftsängsten und der Familie einem nicht zu kompensierenden Druck ausgesetzt. Die Corona-Krise hat ebenfalls dazu beigetragen, diese Problematik unter Kindern und Jugendlichen zu verschärfen.

Um dieser Not und Nachfrage zu begegnen, haben wir eine psychosomatische Abteilung an unserer Kinderklinik am Klinikum Kempten gegründet. Wir behandeln hier Kinder und Jugendliche zunächst im Alter von 12 bis 17 Jahren mit folgenden Problemen:

Schulvermeidung

Ängsten

Depressionen

Chronischen Kopf- und Bauchschmerzen

Kinder- und Jugendliche, die durch chronische Erkrankungen (z.B. Diabetes, entzündliche Darmerkrankung, Epilepsie, Adipositias o.ä.) seelisch stark belastet sind, so dass die Behandlung der Grunderkrankung dadurch erschwert ist.

Wir bieten einen stationären therapeutischen Aufenthalt von 4-8 Wochen Dauer an. Unter der Woche werden die Kinder und Jugendlichen stationär betreut, am Wochenende kehren sie in ihre Familien zurück und üben, was sie unter der Woche gelernt haben.

Im ersten Schritt geht es darum zu verstehen, was „mit mir los ist“. Im engen Austausch mit der Familie und ggf. dem erweiterten sozialen Umfeld lernen die Kids dann „was hilft mir?“, „was kann ich anders machen?“ und „was tut mir gut?“.

In den Therapiezeiten arbeiten wir mit wöchentlichen psychotherapeutischen Einzelgesprächen sowie Eltern- und Familiengesprächen. Täglich stellen unterschiedliche Gruppentherapien aus den Bereichen Kunsttherapie, Ergotherapie, Erlebnispädagogik, Bewegungstherapie, psychologischen Gruppentherapien und Entspannungsverfahren einen wichtigen Baustein des Therapiekonzeptes dar. Außerhalb der Therapiezeiten bieten wir eine pädagogische Betreuung mit Freizeitaktivitäten sowie Unterstützung in der Beschulung mit täglichen „Schulzeiten“ an – zukünftig ist sogar eine eigene Klinikschule geplant.

Die pädiatrische Psychosomatik hat, angegliedert an die Räumlichkeiten der Kinderklinik am Klinikum Kempten ,vier dauerhaft verfügbare Plätze an. Die Unterbringung erfolgt auf der Station C04, die Aufenthalts- und Gruppenräume sind separat untergebracht mit einer ansprechenden und altersgerechten Umgebung.

Sie möchten, dass ihr Kind zu uns kommt?

Dann sollten Sie in einem ersten Schritt mit Ihrem Kinder- oder Hausarzt überlegen, ob eine stationäre psychosomatische Behandlung sinnvoll sein könnte. Mit einer Einweisung Ihres Kinder- oder Hausarztes kommen Sie zu einem Vorgespräch zu uns in die Psychosomatik.

In diesem Vorgespräch wird dem Kind bzw. Jugendlichen und seinen Eltern die Psychosomatik genauer erklärt und überprüft, ob es die richtige Behandlungsform ist.

Einen entsprechenden Termin zum Vorgespräch bekommen Sie über das Sekretariat der Kinderklinik unter 0831 530 3202.

Jeder Mensch reagiert psychosomatisch – und jede Erkrankung hat immer auch einen psychischen Aspekt – zumeist entwickelt sich dies jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung. Damit sich Ihr Kind bzw. Jugendlicher weiter gut entwickeln kann und lernt, mit den Herausforderungen des Lebens sinnvoll umzugehen, sind wir für Sie und Ihr Kind da. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!