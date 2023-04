Puempel erhält deutschen Pass und Vertrag bei den Augsburger Panthern

Wichtige Personalentscheidungen bei den Augsburger Panthern. Angreifer Matt Puempel hat sich gegen eine Vielzahl anderer Angebote entschieden und spielt so auch in der kommenden Saison für den PENNY DEL-Club aus der Fuggerstadt.

Der 30-jährige Außenstürmer mit deutschen Vorfahren stellte in einem persönlichen Verfahren einen Antrag auf Einbürgerung, welche ihm mittlerweile offiziell zugesichert wurde. Damit beansprucht Puempel kommende Spielzeit keine Importlizenz mehr.

Matt Puempel wechselte zur Saison 2021-22 von den Malmö Redhawks nach Augsburg. In 69 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga erzielte der 185 cm große und 91 kg schwere Linksschütze für die Panther 29 Tore und gab 26 Assists. In der abgelaufenen Spielzeit wies Puempel mit 0,78 Scorerpunkten pro Einsatz den besten Schnitt seines Teams auf.

Christof Kreutzer über die wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison: „Gerade die bevorstehende Einbürgerung hat Matt Puempel auf dem Transfermarkt äußerst begehrt gemacht. Matt hat uns aber schon in den Saisonabschlussgesprächen signalisiert, dass er sehr gerne in Augsburg bleiben möchte und er den Verlauf der Playoffs in der DEL2 für seine endgültige Entscheidung abwarten will. Wir haben nach der sportlichen Qualifikation für die erste Liga umgehend die Verhandlungen intensiviert und konnten ihn für unser neues Team gewinnen. Er ist ein offensivstarker und spielintelligeter Stürmer, der ein wichtiges Puzzlestück der Panther 2023-24 sein wird. Mit dieser Vertragsverlängerung liegt unser Fokus nun auf der Besetzung der Importstellen.“

„Ich habe die Panther in meinen zwei Jahren in Augsburg als professionelle und ambitionierte Organisation kennengelenrt, weshalb ein Verbleib immer meine erste Option war. Jetzt ist das klare Ziel, dass wir eine bessere Saison als zuletzt spielen und das Curt-Frenzel-Stadion mit der Unterstützung unserer Fans zur Festung machen. Meine Vorfreude ist jetzt schon groß“, so Matt Puempel über seinen Verbleib.