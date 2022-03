Pumuckl kehrt zurück. 30 Jahre nachdem Gustl Bayrhammer zuletzt als Meister Eder in seiner Werkstatt stand, arbeitet RTL+ jetzt an einer Neuauflage der beliebten Fernsehserie. Florian Brückner schlüpft dabei in die Rolle des Florian Eder, dem Neffen von Meister Eder.