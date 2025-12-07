Punktgewinn gegen Regensburg, enges Spiel in Kassel – ESV Kaufbeuren mit ansprechenden Leistungen

Mit einem Punkt gehen die Joker des ESV Kaufbeuren aus diesem Wochenende, doch sie konnten zwei gute Spiele zeigen.

Zum 21. Spieltag der DEL2 empfingen die Joker die Eisbären Regensburg – erneut ohne mehrere Stammspieler. Die Gäste bestimmten die Anfangsphase klar und nutzten defensive Fehler des ESVK konsequent aus. Nach Treffern von Mähler und Berardinelli lagen die Hausherren früh mit 0:2 zurück. Besonders bitter: Mehrere strittige Entscheidungen gegen Henri Kanninen, der wegen „unsportlichen Verhaltens“ sogar vier Strafminuten erhielt.

Aufholjagd im zweiten Drittel

Im Mittelabschnitt zeigte sich der ESVK stabiler. Das Penalty Killing funktionierte gut, und offensiv setzte man immer wieder Akzente. Im Powerplay gelang Max Kislinger der 1:2-Anschluss – er „staubte nach einem Schuss von Henri Kanninen ab“. Fast hätte es direkt zum Ausgleich gereicht, doch Regensburg rettete in letzter Sekunde. Mit einem knappen 1:2 ging es in die zweite Pause.

Später Ausgleich – Ebner trifft in letzter Minute

Der ESVK kam entschlossen aus der Kabine. Kanninen erzielte per Nachschuss den verdienten 2:2-Ausgleich. Ein individueller Fehler brachte Regensburg jedoch erneut in Führung. Die Joker steckten nicht auf und warfen in den Schlussminuten alles nach vorne – mit Erfolg: Kapitän Bernhard Ebner sorgte per Direktschuss für das gefeierte 3:3.

In der Verlängerung verpassten die Joker den Lucky Punch trotz Überzahl. Im Penaltyschießen entschied der Treffer von Jeremy Bracco die Partie zugunsten der Eisbären.

Enges Spiel in Kassel – Joker unterliegen knapp

Gegen den Tabellenzweiten Kassel Huskies fehlten die Joker fast eine komplette Reihe – und kurzfristig auch Torhüter Cody Porter. Im Tor stand daher Rihards Babulis. Dennoch startete Kaufbeuren stabil und ging durch Henri Kanninen nach einem schönen Angriff über Zawatsky und McLellan sogar 0:1 in Führung.

Kassel dreht die Partie

Die Huskies erhöhten im zweiten Drittel den Druck. Nach dem 1:1 durch Mieszkowski nutzte Turgeon einen Fehlpass der Joker zum 2:1. Trotz großer Kampfbereitschaft und einer guten Chance von Burghart blieb es beim Rückstand.

Enger Kampf ohne Lohn

Im Schlussabschnitt bot der ESVK erneut eine disziplinierte Defensivleistung, kam offensiv aber kaum durch. Auch ein Powerplay brachte nichts ein. Trotz sechstem Feldspieler in den letzten Minuten blieb der Ausgleich aus – Kassel siegte 2:1.

Die Joker zeigen in beiden Spielen Moral und defensive Stabilität – besonders angesichts der angespannten Personalsituation. Der Punkt gegen Regensburg sollte „ein Stück weit mehr Selbstvertrauen geben“, auch wenn die Belohnung in Kassel ausblieb.

