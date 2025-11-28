Newsletter
Putin empfängt Orbán – und reist nach Indien

DTS Nachrichtenagentur
Russlands Präsident Wladimir Putin darf sich über internationale Beachtung freuen.

Viktor Orbán (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schrieb in sozialen Medien, er sei “auf dem Weg nach Moskau”. Dabei gehe es um “Energiesicherheit und bezahlbaren, niedrigen Strom”. Dem Vernehmen nach soll es am Freitag ein Treffen zwischen Putin und Orbán geben.

Fast gleichzeitig kündigte der Kreml an, dass Putin auf Einladung von Indiens Premierminister Narendra Modi am 4. und 5. Dezember einen Staatsbesuch in das Land unternimmt. “Dieser Besuch ist von großer Bedeutung und bietet die Gelegenheit, die gesamte Bandbreite der russisch-indischen Beziehungen – einer besonderen, privilegierten strategischen Partnerschaft – in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Kultur und humanitäre Angelegenheiten umfassend zu erörtern sowie dringende internationale und regionale Fragen anzugehen. Diese Themen werden im Mittelpunkt der Gespräche mit der indischen Delegation unter der Leitung von Narendra Modi stehen”, hieß es in der Erklärung.

