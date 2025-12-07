Newsletter
Putschversuch in Benin

In Benin ist es am Sonntag zu einem Putschversuch gekommen.

Putschversuch In Benin
Benin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie das französische Auslandsfernsehen “France 24” berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden ein Angriff auf die Residenz von Präsident Patrice Talon in der Hauptstadt Porto-Novo gestartet. Soldaten unter der Führung von Oberstleutnant Pascal Tigri übernahmen daraufhin den nationalen Fernsehsender und erklärten, Talon sei “aus seinem Amt entfernt” worden. Tigri soll sich zudem zum Vorsitzenden eines “Militärkomitees für den Neuaufbau” erklärt haben.

Talon ist seit April 2016 der Staatspräsident der Republik Benin. Bei der Präsidentschaftswahl im April 2021 war er wiedergewählt worden, wobei Betrugsvorwürfe aufkamen.

