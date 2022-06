Am Sonntagnachmittag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Gehren und Selbensberg zu einem schweren Verkehrsunfall, der alleinbeteiligte Quad-Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Wie erste Ermittlungen ergaben, fuhr der 70-Jährige auf der Nebenstrecke zur Bundesstraße B472 in Fahrtrichtung Selbensberg. In einer starken Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in ein dort gelegenes Regenüberlaufbecken. Laut einem kurz nach dem Verkehrsunfall hinzugekommen Zeugen war der Fahrer unter dem Fahrzeug im Wasser eingeklemmt. Das Fahrzeug fing Feuer. Nach Löschung des Brands konnte der 70-Jährige nur noch tot geborgen werden.

Die Feuerwehr Bertoldshofen war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch zeitnah an der Unfallstelle war die Wasserwacht mit mehreren Helfern sowie Krankenwagen und Notarzt. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte ca. 2,Sch 5 Stunden. An dem Quad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000,00 Euro. Die Verkehrsunfallermittlungen dauern an.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.