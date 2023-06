Qualifikation Kajak-Einer: Alle Deutschen sind in Augsburg im Weltcup-Halbfinale

Gestern startete auf dem Augsburger Eiskanal der erste Weltcup der Saison. Um 14 Uhr ging es los mit den Qualifikationsläufen der Damen und Herren im Kajak-Einer.

Am ersten Tag des Kanuslalom-Weltcup-Auftaktes in Augsburg haben sich am Donnerstag alle Deutschen im Kajak-Einer für das Halbfinale am morgigen Freitag qualifiziert. Souverän dabei waren die Leistungen der Damen Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg), Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Jasmin Schornberg (KR Hamm) mit den Plätzen zwei, drei und neun.

Aber auch die Herren sind gut in die internationale Saison gestartet. So konnten sich Hannes Aigner (Augsburger KV), Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) sowie Stefan Hengst (KR Hamm) mit den Plätzen 13, 19 und 27 ebenfalls direkt für das Halbfinale qualifizieren.

Foto: M.Stenglein 1 von 7

Am Freitagnachmittag finden die Halb- und Finalläufe im Kajak-Einer der Damen und Herren statt.Beginn 13.45 Uhr mit den Vorstartern, Wettkampfbeginn 14.00 Uhr.

Aber zuerst werden am Freitag, 2.6.2023 ab 8.30 Uhr die Qualifikationsläufe im Canadier-Einer der Damen und Herren ausgetragen