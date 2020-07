Quarantäne angeordnet – Corona-Infektionen in Kindergärten in Aichach-Friedberg und im Kreis Neu-Ulm

In den letzten Tagen wurden in einigen Landkreisen und Städten in Schwaben wieder neue Corona-Infektionen festgestellt. Auch zwei Kindergärten in den Landkreisen Aichach–Friedberg und Neu-Ulm sind betroffen. Es Quarantäne angeordnet.

In der Kindertageseinrichtung St. Maria Magdalena in Schiltberg wurde eine Krippen-Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet. Außer ihr hat das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen noch zwei weitere Mitarbeiterinnen unter Quarantäne gestellt, ebenso zehn Kinder aus der betroffenen Gruppe.

Aufgrund eines bestätigten Falles in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Illertissen wurde am Wochenende auch für eine Gruppe der Einrichtung Quarantäne angeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes haben zügig mit der Ermittlung von Kontaktpersonen begonnen und Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne geschickt. Außerdem wurden Testungen veranlasst. Mit den Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen.