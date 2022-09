Queen Neben Prinz Philip Beigesetzt

Die Queen ist beigesetzt. Sie habe auf Windsor Castle die letzte Ruhe an der Seite ihres Mannes Prinz Philip gefunden, teilte die königliche Familie am Abend mit.

Wie ihre Eltern und ihre Schwester ist die Queen in einem gesonderten Teil der St. George`s Chapel, der König George VI.-Gedächtniskapelle begraben. An der abschließenden Zeremonie nahmen am Montagabend neben König Charles III. weitere Mitglieder der Familie teil, die Öffentlichkeit war, anders als bei dem stundenlangen Trauerakt zuvor, ausgeschlossen. Selbst in Deutschland hatten zahlreiche Fernsehsender die Veranstaltung live übertragen, viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt waren nach London gereist, für Deutschland Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Foto: Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, über dts Nachrichtenagentur