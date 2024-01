Rabenschwarzer Abend für die ECDC Memmingen Indians – EV Lindau Islanders feiern verdienten Sieg

Ein rabenschwarzer Abend für die ECDC Memmingen Indians am Bodensee. Die Allgäuer scheiterten beim EV Lindau und zeigte dabei eine mehr als durchwachsene Leistung. Die Islanders bezwangen die Maustädter am Ende mit 5:2. Am Sonntag kommt der EV Füssen nach Memmingen.

Ohne die Langzeitverletzten und den erkrankten Linus Svedlund ging die Reise an den Bodensee. Das Spiel startete für Memmingen denkbar schlecht. Ein haarsträubender Fehler in der Defensive lud Lindau zum 1:0 durch Nicolas Strodel ein (3.Minute). So richtig in Fahrt kamen die Memminger auch in der Folge nicht. Der etwas glückliche Ausgleich durch Eddy Homjakovs war dabei das einzig positive Signal.

Im zweiten Drittel lief weiterhin absolut nichts zusammen. Memmingen spielte ein desolates Drittel, welches der EV Lindau vollkommend dominierte. Das Team von John Sicinski war den Maustädtern in allen Belangen überlegen und ging durch die Tore von Strodel und Dosch verdient mit 3:1 in Führung.

Im letzten Drittel zeigte sich dann wenigstens etwas Besserung. Trainer Daniel Huhn stellte noch einmal die Angriffsreihen um, um etwas mehr Druck zu erzeugen. Doch trotzdem bekamen die Indians die Gastgeber nicht wirklich in den Griff. Erneut waren es Unkonzentriertheiten zu Beginn, die den EVL zu einem weiteren Treffer brachten. Kurz nach Drittelstart erhöhten die Hausherren vom Bodensee nämlich auf 4:1 durch Nuezugang Zack Bross. Eddy Homjakovs verkürzte zwar noch auf 2:4, doch Lindau spielte taktisch clever und Memmingen fand kaum Lösungen. Den Schlusspunkt setzte Andreas Farny, der mit seinem Treffer zum 5:2 den Sieg für die Insulaner perfekt machte.

Ein enttäuschender Abend aus Memminger Sicht ging also mit null Punkten zu Ende. Aufgrund der harmlosen Offensivleistung, nicht einmal zwanzig Schüsse kamen auf das Gehäuse der Heimmannschaft, und der Unkonzentriertheiten vor dem eigenen Tor, ein verdienter Erfolg für Lindau. Für die Indians heißt es nun, schleunigst die Kehrtwende zu schaffen, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Am Sonntag kommt es am Hühnerberg zum nächsten Derby. Der EV Füssen ist dann der Gegner um 18:00 Uhr. Karten für das Allgäu-Derby sind online im VVK verfügbar.

Tore: 1:0 (3.) Strodel (Dosch), 1:1 (14.) Homjakovs (Bender), 2:1 (21.) Dosch (Strodel, Farny), 3:1 (27.) Dosch (Farny, Strodel), 4:1 (42.) Bross (Kaiser, Becker), 4:2 (51.) Homjakovs (Pekr, Fominych), 5:2 (58.) Farny (Bross, Obu)

Strafminuten: Lindau 2 – Memmingen 6