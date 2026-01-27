Radfahrer in Bamberg von Ast schwer verletzt: Polizei warnt vor Schneebruchgefahr in Oberfranken

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Abend des 26. Januar 2026 in Bamberg, als ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Gundelsheim von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Dieser Vorfall wirft ein alarmierendes Licht auf die aktuelle Schneebruchgefahr in der Region.

Unfall durch Schneelast

Der Unfall geschah gegen 18:15 Uhr, als der Mann den Radweg entlang der Kemmererstraße befuhr. Auf Höhe der Straße Am Hirschknock brach ein Ast unter der Last des Schnees ab und fiel auf den Radfahrer. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und musste sofort in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Straßensperrungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nahm den Vorfall auf, während die Feuerwehr die Kemmererstraße für die restliche Nacht sperrte. Die Sperrung erfolgte aufgrund der anhaltenden Gefahr durch Schneebruch. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen.

Akute Warnung der Polizei Oberfranken

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich vor der erheblichen Schneebruchgefahr in der gesamten Region. „Es besteht Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume, vor allem in Wälder, Parkanlagen und baumbestandene Straßen“, so die Polizei. Aufenthalte unter Bäumen sollten vermieden und ein Abstand zu Gebäuden gehalten werden, da auch Dachlawinen drohen können. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, diese Warnhinweise zu beachten.