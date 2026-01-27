type here...
Radfahrer in Bamberg von Ast schwer verletzt: Polizei warnt vor Schneebruchgefahr in Oberfranken
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Radfahrer in Bamberg von Ast schwer verletzt: Polizei warnt vor Schneebruchgefahr in Oberfranken

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Abend des 26. Januar 2026 in Bamberg, als ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Gundelsheim von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Dieser Vorfall wirft ein alarmierendes Licht auf die aktuelle Schneebruchgefahr in der Region.

Unfall durch Schneelast

Der Unfall geschah gegen 18:15 Uhr, als der Mann den Radweg entlang der Kemmererstraße befuhr. Auf Höhe der Straße Am Hirschknock brach ein Ast unter der Last des Schnees ab und fiel auf den Radfahrer. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und musste sofort in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Straßensperrungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nahm den Vorfall auf, während die Feuerwehr die Kemmererstraße für die restliche Nacht sperrte. Die Sperrung erfolgte aufgrund der anhaltenden Gefahr durch Schneebruch. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die weiteren Ermittlungen.

Akute Warnung der Polizei Oberfranken

Die Polizei Oberfranken warnt eindringlich vor der erheblichen Schneebruchgefahr in der gesamten Region. „Es besteht Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume, vor allem in Wälder, Parkanlagen und baumbestandene Straßen“, so die Polizei. Aufenthalte unter Bäumen sollten vermieden und ein Abstand zu Gebäuden gehalten werden, da auch Dachlawinen drohen können. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, diese Warnhinweise zu beachten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Schneelage vorübergehend geschlossen

0
Augsburg – Der Zoo Augsburg bleibt am heutigen Tag...

Neueste Artikel