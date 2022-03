Eine schreckliche Entdeckung machte heute gegen 7.00 Uhr ein Fahrradfahrer, der auf dem geteerten Feldweg zwischen Unterhausen und Moos (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs war.

Der Radfahrer fand ein verunfalltes Fahrzeug neben der Fahrbahn vor und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Allerdings kam für den verunglückten Pkw-Fahrer jegliche Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der 47-jährige Mann aus Oberhausen mit seinem Fahrzeug auf dem Verbindungsweg von Unterhausen nach Moos unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. In weiterer Folge überschlug sich sein Fahrzeug, ehe es schlussendlich neben der Fahrbahn in einem Acker zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Gutachter

beauftragt. Im Einsatz waren neben der FFW Unterhausen auch noch ein Rettungshubschrauber.

