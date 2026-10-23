Radfahrer stirbt nach Sturz ins Bachbett bei Piding

Ein 36-jähriger Einheimischer ist in der Nacht zum 23. Oktober in den Saalachauen bei Piding tot aufgefunden worden.

Unfallhergang noch ungeklärt

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Mann am Donnerstagabend zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht mit seinem Fahrrad auf einer Forststraße östlich der Milchwerke Piding unterwegs. Auf Höhe des Aubachs kam er aus bislang ungeklärter Ursache vom Forstweg ab und fiel in das tiefer gelegene Bachbett.

Gegen 0 Uhr wurde der Polizei eine leblose Person nach einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten Rettungsdienst und Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden.

Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr Piding war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Sie leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein zu den genauen Umständen des tödlichen Verkehrsunfalls. Zeugen mit Hinweisen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08651/970-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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