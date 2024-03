Am Freitagabend in Augsburg-Oberhausen waren 76 Rettungskräfte damit beschäftigt, eine im Senkelbach vermisste Person zu finden. Nach Hinweisen zur Identität konnte die Polizei sie schließlich zu Hause antreffen.

Es begann am späten Freitagabend, als Rettungskräfte intensiv nach einem Radfahrer suchten, der im Bereich des Riedinger Parks in den Senkelbach gestürzt sein soll.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord bestätigte diese Information am Samstagmorgen auf Am heutigen Samstagmittag wurde Entwarnung gegeben: Der Mann aus Königsbrunn war eigenständig aus dem Wasser gekommen und hatte sich auf den Heimweg gemacht.

Die genauen Umstände des Vorfalls vom Freitagabend bleiben jedoch unklar. Neben 20 Polizeibeamten waren ab 23:15 Uhr auch 36 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Wasserrettung sowie 20 Einsatzkräfte der Berufs- und Werkfeuerwehr vor Ort. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft.