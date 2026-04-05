Radfahrer stürzt tödlich auf Feldweg bei Creußen

CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Bei einem tragischen Fahrradunfall am Sonntagabend verlor ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Bayreuth sein Leben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Unfall auf Feldweg: Radfahrer stirbt trotz Helm

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen Creußen und Hörlasreuth. Der Mann war zusammen mit einer weiteren Person unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen stürzte. Trotz des getragenen Helms verlor der Radfahrer sofort das Bewusstsein.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten trotz intensiver Reanimationsversuche das Leben des Mannes nicht mehr retten. Die Polizeiinspektion Pegnitz hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.