Newsletter
type here...
Radfahrerin bei Sturz in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Radfahrerin bei Sturz in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagvormittag, dem 18. Januar 2026, kam es in Fürth-Poppenreuth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Mauerstraße zur Erlanger Straße. Die Fürther Verkehrspolizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Der Unfallhergang

Gegen 09:50 Uhr war die 58-jährige Radfahrerin in der Mauerstraße unterwegs, als sie beim Annähern an die Kreuzung zur Erlanger Straße einen weißen Mercedes Sprinter bemerkte. Der Wagen, gelenkt von einem 49-jährigen kosovarischen Fahrer, fuhr in Richtung Fürth-Stadeln. Bei dem anschließenden Bremsmanöver stürzte die Frau. Es kam jedoch zu keinem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

Leichte Verletzungen und Krankenhausversorgung

Die verunglückte Radfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Aufruf zur Zeugensuche

Die Verkehrspolizei in Fürth hat den Vorfall aufgenommen und bittet aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Ampelschaltung um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

0
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark,...

Neueste Artikel