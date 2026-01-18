Radfahrerin bei Sturz in Fürth leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagvormittag, dem 18. Januar 2026, kam es in Fürth-Poppenreuth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Mauerstraße zur Erlanger Straße. Die Fürther Verkehrspolizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Der Unfallhergang

Gegen 09:50 Uhr war die 58-jährige Radfahrerin in der Mauerstraße unterwegs, als sie beim Annähern an die Kreuzung zur Erlanger Straße einen weißen Mercedes Sprinter bemerkte. Der Wagen, gelenkt von einem 49-jährigen kosovarischen Fahrer, fuhr in Richtung Fürth-Stadeln. Bei dem anschließenden Bremsmanöver stürzte die Frau. Es kam jedoch zu keinem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

Leichte Verletzungen und Krankenhausversorgung

Die verunglückte Radfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Aufruf zur Zeugensuche

Die Verkehrspolizei in Fürth hat den Vorfall aufgenommen und bittet aufgrund widersprüchlicher Aussagen zur Ampelschaltung um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 melden.

