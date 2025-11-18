Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
Radfahrerin in Fürth bei Alleinunfall schwer verletzt: Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FÜRTH – Am frühen Dienstagmorgen des 18. November 2025 ereignete sich auf der Cadolzburger Straße in Fürth ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Verletzte Radfahrerin kann sich an Unfallhergang nicht erinnern

Die 35-jährige Radfahrerin war gegen 06:10 Uhr alleine unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Aufgrund der erheblichen Kopfverletzungen, die sie bei dem Sturz erlitt, ist es ihr unmöglich, sich an den genauen Unfallhergang zu erinnern.

Polizei Fürth sucht Zeugen für den Unfall

Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens übernommen. Zeugen, die relevante Informationen zum Vorfall liefern können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 973997 – 123 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

