Mittwoch, Oktober 22, 2025
Räuberische Erpressung in Schwabing: Unbekannter Mann mit Schusswaffe flüchtet ohne Beute
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Räuberische Erpressung in Schwabing: Unbekannter Mann mit Schusswaffe flüchtet ohne Beute

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurde eine 44-jährige Münchnerin auf der Marianne-Brandt-Straße in Schwabing Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:50 Uhr, als die Frau von einem Unbekannten angesprochen wurde, der eine Schusswaffe bei sich trug und Geld forderte.

Täterbeschreibung und Flucht

Die Betroffene hatte nur wenig Bargeld bei sich, woraufhin der Täter von seinem Vorhaben abließ und in Richtung Otl-Aicher-Straße flüchtete. Obwohl die Frau unverzüglich die Polizei über die Notrufnummer 110 alarmierte, blieb die eingeleitete Fahndung ohne Erfolg.

Die Frau blieb unverletzt, und die Ermittlungen führt nun das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei. Der Täter wird als männlich, etwa 180 cm groß, mit jugendlicher Sprechart beschrieben. Er trug weite Kleidung und eine schwarze Sturmhaube.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer Beobachtungen im Bereich Marianne-Brandt-Straße, Otl-Aicher-Straße und Weißenhofweg gemacht hat, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

