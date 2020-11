Rain am Lech | Handgranaten gefunden – Bauarbeiten müssen eingestellt werden

Während Abrissarbeiten an einem Gebäude in der Pfarrstraße in Rain am Lech kamen zwei Handgranaten zum Vorschein.

Die Granaten aus dem 2. Weltkrieg konnten im Zwischenraum des 2. Stockwerks festgestellt werden. Die Arbeiten wurden zunächst eingestellt.

Eine Spezialfirma wurde mit der Beseitigung und Entsorgung der vermutlich noch scharfen Gegenstände beauftragt.

