In der Nacht von Freitag auf Samstag kam gegen 02:00 Uhr der Wirt einer benachbarten Kneipe zur Polizeiinspektion Rain und teilte einen Streit in seiner Lokalität mit, welcher nicht geschlichtet werden konnte.

Bei Eintreffen der Streife befanden sich ca. 30 Personen vor der Kneipe.

Ein 20-Jähriger schlug hierbei auf einen am Boden liegenden 26-Jährigen ein, was die hinzukommenden Polizeibeamten unverzüglich unterbinden konnten. Der Angreifer wurde anschließend vorläufig festgenommen, ebenso sollten seine Personalien festgestellt werden. Im Rahmen dessen wurden die Polizeibeamten heftig beleidigt.

Währenddessen ging der Vater des 20-jährigen Angreifers auf den noch immer am Boden liegenden 26-Jährigen los, was letztlich ebenfalls unterbunden werden konnte. Auch der am Boden liegende Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht, wobei auch von ihm die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt wurden.

Die Stimmung unter den anwesenden Gästen war sehr aufgeheizt und aggressiv. Erst nach dem Eintreffen von mehreren Unterstützungsstreifen von benachbarten Inspektionen konnte die Lage beruhigt und die Kneipe geschlossen werden. Eine Person fiel hier durch Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten auf. Auslöser für den körperlichen Übergriff war wohl eine vorangegangene Beleidigung. Ebenso waren die beteiligten Personen alkoholisiert.

Der 26-Jährige erlitt durch den körperlichen Übergriff augenscheinlich nur leichte Blessuren. Ein Polizeibeamter wurde an der Hand verletzt.

Seitens der Polizei Rain wurden gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren wegen diverser Delikte eingeleitet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.