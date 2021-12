Am gestrigen Nikolausabend gegen 17.40 Uhr, wurde von der Streifenbesatzung der PI Rain in der Preußenallee ein 23-jähriger Fußgänger wahrgenommen. Nach dem Wenden des Streifenwagens bog die Person beschleunigt in die Pfälzer Straße ein.

Als die Beamten aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen waren und auf den jungen Mann zugingen, sprintete dieser los, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach mehreren Metern konnte der 23-Jährige aber gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und seiner Sachen wurden im mitgeführten Rucksack Marihuana und eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Zudem lag ein gefälschter Impfausweis in der Wohnung. Gegen den

23-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen nach dem Betäubungsmittel eingeleitet.

