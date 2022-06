Rain | Brandstifter legen an BRK-Haus Feuer

In der Zeit vom 06.06.2022, 09.00 Uhr bis 09.06.2022, 19.45 Uhr kam es in der

Hauptstraße in Rain zu einem Brandfall. In dem betroffenen Gebäude befinden sich Schulungsräume des BRK und der Wasserwacht.

Ein unbekannter Täter steckte vermutlich mehrere Kartonagen in den Briefkastenbereich der Eingangstüre. Danach zündete er diese an. Im gesamten Gebäude konnten Verrußungen und Rauchgeruch festgestellt werden. Zudem wurden die Eingangstüre und das darüber befindliche Oberlicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstanden Sachschaden liegt bei ca. 10000.- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain unter Tel.-Nr.: 09090/7007-0.

