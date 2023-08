Rain/Donauwörth | Rentner begrabscht Frau im Zug

Am 25.08.2023 gegen 19:30 Uhr ereignete sich im Zug ein Vorfall, bei dem eine 41-jährige Frau von einem 59-jährigen Rentner unsittlich an der Brust berührt wurde.

Der Täter stieg am Bahnhof in Neuburg an der Donau in den Zug Richtung Donauwörth ein und setzte sich direkt neben die Geschädigte. Er begann ein Gespräch mit ihr und machte anzügliche Bemerkungen. Im Laufe der Zeit wurde er immer aufdringlicher und griff unvermittelt nach ihrer Brust. Die Geschädigte machte ihm unmissverständlich klar, dass sie dies nicht wünscht. Glücklicherweise wurde eine Angehörige der Sicherheitswacht der Polizei Rain, die sich ebenfalls im selben Abteil befand, auf den Vorfall aufmerksam. Sie sprach den Täter sofort an, woraufhin er von der Geschädigten abließ und in ein anderes Abteil ging. Die Sicherheitswacht-Dame verständigte daraufhin telefonisch die Polizei und stieg gemeinsam mit der Geschädigten am nächsten Bahnhof in Rain aus. Die Polizeistreifen wurden per Funk informiert und konnten den Täter am Bahnhof in Donauwörth festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,5 Promille bei ihm. Die Auswertung der Videoaufnahmen sowie die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange.