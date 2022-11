Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, fuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrrad vom Magnolienweg in Rain am Lech über die Seitenstraße in den Erlenweg ein und wollte geradeaus in Richtung Verbrauchermärkte weiterfahren.

Ein von links kommender unbekannter schwarzer Pkw ohne Licht missachtete die

Vorfahrt der Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin stürzte die

18-Jährige zu Boden und blieb einige Zeit bewusstlos. Der Pkw-Fahrer hielt nicht an

und flüchtete. Nachdem die Fahrradfahrerin wieder zu sich kam, begab sie sich

eigenständig nach Hause und teilte von dort den Verkehrsunfall der Polizei mit.

Im Anschluss begab sie sich leicht verletzt ins Krankenhaus nach Donauwörth und musste

dort eine Nacht stationär verbringen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rain (Tel.-

Nr.: 09090/7007-0).

