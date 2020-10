Rain – Frau auf der Felge unterwegs zur Arbeit

Wie sich nach polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war die 41-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Neuburg auf dem Weg in die Arbeit nach Rain. In Holzheim geriet die Pkw-Fahrerin, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit dem vorderen rechten Reifen gegen einen Bordstein, wodurch der Reifen platzte. Anstatt anzuhalten, setzte die Dame ihre Fahrt nach Rain fort. Nach ca. zwei Kilometer Weiterfahrt trennte sich der Reifen von der Felge. Die Fahrerin hielt immer noch nicht an und fuhr auf der Stahlfelge nach Rain. Am Bordstein und auf der Fahrbahndecke ist kein Schaden entstanden. Jedoch war durch den platten Reifen bzw. dem nicht mehr vorhandenen Reifen, die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicher weise nicht. Die Dame wurde wegen einer begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt und erwartet nun ein Bußgeld.